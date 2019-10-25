Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"25 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 3-8 м / с ", - говорится в сообщении.

Температура ночью 4-9 °, днем ​​13-18 °, на крайнем западе страны 17-22 °.

В выходные, 26-27 октября, сохранится сухая погода, ночью и утром туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях кое-где 20-22°.

В течение 28-29 октября синоптики также обещают без существенных осадков, только 29 октября в западной части возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит 4-10° тепла, днем 10-16°, 28 октября в южной и восточной части до 19°; 29 октября в западных и северных областях ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и Киевской области 25 октября переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня туман.

Температура ночью в столице 7-9 °, днем ​​14-16 °; по области ночью 4-9 °, днем ​​13-18 °.

В Киеве 26-27 октября синоптики прогнозируют также без осадков, ночью и утром туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​13-18 °.

Без существенных осадков будет в столице и 28-29 октября. Температура 2-8 октября ночью 4-9 ° тепла, днем ​​10-15 °; 29 октября ночью 2-7 ° тепла, днем ​​7-12 °.

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