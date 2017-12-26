Защита экс-главы Одесской ОГА Михеил Саакашвили просит суд запретить Министерству юстиции Украины осуществлять экстрадицию до вступления в законную силу решения Окружного административного суда Киева по иску М.Саакашвили об отказе в предоставлении ему дополнительной защиты. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок во время судебного заседания, передает корреспондент

Судья отметила, что представитель истца обратился в суд с ходатайством, в котором просит запретить ГМС совершать любые действия по принудительному возвращению М.Саакашвили до момента вступления в законную силу решения Окружного админсуда Киева. Также представитель М.Саакашвили просил суд запретить Минюсту осуществлять экстрадицию до момента вступления в законную силу решения суда.

Во время заседания представитель управления ГМС в Киевской области отметил, что на этом этапе ГМС не может совершать любые действия по возврату М.Саакашвили в Грузии, поскольку он обратился к службе по предоставлению дополнительной защиты. То есть, до вступления в законную силу решения об отказе ему в предоставлении дополнительной защиты его экстрадиции осуществить невозможно.

Сейчас судья Т.Скочок удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили и в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.

В ГМС заявляли, что грузинский политик М.Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира