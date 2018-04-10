Китайская Народная Республика никогда не станет угрожать другим и делать попытки подорвать нынешний международный порядок. Об этом на официальной церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (Южный Китай) заявил председатель КНР Си Цзиньпин, информирует

"Независимо от того, каких успехов достигнет Китай в своем развитии, государство никогда не станет угрожать кому-либо, пытаясь подорвать существующую международную систему или расширить зону своего влияния", - сказал Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая.

"Китай, как никогда, будет защищать глобальный мир, а также вносить свой вклад в его процветание и поддерживать международный порядок", - резюмировал глава государства.

Мировое общество сможет справиться со сложными глобальными проблемами и устранит негативные рудименты наследия времен холодной войны только путем усиления взаимодействия, общего стремления к миру и реформ, отметил Си Цзиньпин.

"В современном миропорядке сложились тенденции, когда мир и сотрудничество неразрывно связаны друг с другом, у них заинтересованы все жители нашей планеты. Мышление холодной войны и игр с нулевой суммой уже устарело и не имеет будущего. Искоренить общие проблемы можно только путем последовательных мероприятий, направленных на поддержание мира и развития, на взаимодействие", - отметил он.

Различные международные механизмы обеспечения безопасности должны не подрывать, а дополнять друг друга путем координации и сотрудничества, отметил китайский руководитель.

"Мы должны координировать свои позиции при реагировании на традиционные и нетрадиционные вызовы в сфере безопасности, усилить двустороннее и многостороннее сотрудничество", - отметил он. "Нужно помогать тому, чтобы различные механизмы обеспечения безопасности были взаимно толерантны и гармоничны, чтобы одни из них дополняли другие путем сотрудничества, а не подавляли или взрывали друг друга. Так мы придем к общей безопасности", - отметил глава государства.

Азиатский экономический форум проводится на территории южной островной провинции Хайнань с 2001 года. На этот раз в форуме, проходящем с 8 по 11 апреля, принимают участие более 2 тыс. человек из 63 стран мира. В Боао прибыли президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Австрии Александер ван дер Беллен, премьер-министры Монголии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, с которыми высшее руководство Китая обсуждает важные торгово-экономические и политические проблемы.

Церемония открытия ключевой части форума состоялась на третий день проведения тематических сессий. Председатель КНР Си Цзиньпин в статусе главы государства прибыл в Боао третий раз.

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