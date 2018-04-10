Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии во вторник почти единогласно выбрал бывшего губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Экс-главе Кузбасса после отставки 1 апреля передали вакантный мандат в региональном парламенте. Алексей Синицын, возглавлявший облсовет с октября 2016 года, подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева. Парламентарии поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность бывшего губернатора.

"В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них "за" 38, один "против". По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович", — зачитала протокол депутат Валентина Иванченко, возглавившая счетную комиссию.

Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает после произошедшей трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" свою совесть чистой перед богом, так как он сделал все, что мог.

"Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам!

Знаю, сейчас после выборов (спикера) будет течь грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс.

Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии, но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться (о проверках)", — сказал Тулеев, выступая в парламенте.

Он отметил, что проверки начались только после личного распоряжения президента РФ, причем во всех местах массового пребывания людей.

"У меня совесть перед богом чиста, это самое главное", — сказал Тулеев, отметив, что в течение всей своей работы на посту главы региона он не имел "ни дня ни ночи покоя" и отдавал ей все силы.

"Следующая грязь польется, что много лет, что 73 года.

Но старшее поколение никогда нельзя сбрасывать (со счетов), это преступление. В 70 лет люди набираются ума, опыта. Молодые и опытные должны идти в одной упряжке. Молодые воспримут все, что нужно", — считает он.

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