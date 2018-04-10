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Трамп рассчитывает встретиться с Ким Чен Ыном в мае - июне
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10.04.2018 07:43
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Пока неизвестно, где состоится встреча президента США Дональда
Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Представители властей
США заявили, что Вашингтон и Пхеньян поддерживают конфиденциальные
контакты. Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном Фото: ЕРА
Детали переговоров неизвестны, в том числе, где состоится
встреча.Представители властей США сообщают, что Вашингтон и Пхеньян
поддерживают конфиденциальные контакты, отмечает "Голос Америки".8
марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун
Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал президенту Дональду Трампу
письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться.9 марта Трамп
подтвердил возможность организации встречи с лидером Северной
Кореи. По словам главы Белого дома, в КНДР пообещали не
проводить ракетных испытаний до переговоров.По информации СМИ, на
встрече с Трампом Ким Чен Ын поднимет вопрос об установлении
дипломатических отношений между странами.28 марта Трамп
написал в Twitter, что "Ким с нетерпением ждет встречи" с
ним.7 апреля телеканал CNN сообщил, что непубличное обсуждение
встречи Трампа с Ким Чен Ыном на уровне спецслужб идет "полным
ходом". Северокорейская сторона предлагает провести
переговоры в Пхеньяне, еще одним вероятным местом встречи
рассматривается Улан-Батор.
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