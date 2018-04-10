Народный синоптик утешил погодой на весь апрель

Уже в первую неделю после Пасхи будет прохладно, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

«Но днем ​​температура будет доходить до 18 градусов тепла. Это радует. Дождей станет меньше. Они будут кратковременными. В конце месяца потеплеет до 24 градусов», — говорит Леонид Горбань.

В целом земля еще не прогрелась, как и воздух, замечает синоптик.

«Паводки, которые мы наблюдаем в ряде регионов, покрыли грунт. А под водой — лед. Черниговщина и север Луганщины еще со снегом. В народе говорят так: самая удачная посадка картофеля, когда крапива растет на четверть. А лук стоит сажать до цветения вишни», — советует синоптик.

Могут быть заморозки на 5 день после Пасхи и 17 апреля. Следует надеяться, что майских заморозков не будет. При ранней Пасхе они не бывают большими.

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