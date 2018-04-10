12 детей увезли в больницу, большинство из них - в тяжелом состоянии

Среди погибших - водитель и двое учителей, сообщает "Радио Свобода" .

По словам полицейских, ученикам было от 10 до 12 лет. Правоохранители отметили, что 12 детей увезли в больницу, большинство из них - в тяжелом состоянии.

По данным полиции, случай произошел близко Нерпера, что в около 325 километрах от города Шимла, столице штата Гимачал-Прадеш.