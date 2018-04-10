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В Инди в ДТП с участием школьного автобуса погибли 27 детей и трое взрослых
10.04.2018 07:45
В Инди в ДТП с участием школьного автобуса погибли 27 детей и трое взрослых
12 детей увезли в больницу, большинство из них - в тяжелом состоянии
Семеро детей и трое взрослых погибли в результате падения школьного автобуса в овраг в предгорье Гималаев в Индии.
В Инди в ДТП с участием школьного автобуса погибли 27 детей и трое взрослых Фото: 5.ua

Среди погибших - водитель и двое учителей, сообщает "Радио Свобода" .

По словам полицейских, ученикам было от 10 до 12 лет. Правоохранители отметили, что 12 детей увезли в больницу, большинство из них - в тяжелом состоянии.

По данным полиции, случай произошел близко Нерпера, что в около 325 километрах от города Шимла, столице штата Гимачал-Прадеш.

Напомним, что д евьятеро человек погибли в Румынии в результате падения микроавтобуса в реку Быстрица на северо-востоке страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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