|В Инди в ДТП с участием школьного автобуса погибли 27 детей и трое взрослых
|10.04.2018 07:45
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12 детей увезли в больницу, большинство из них - в тяжелом состоянииСемеро детей и трое взрослых погибли в результате падения школьного автобуса в овраг в предгорье Гималаев в Индии.
Фото: 5.ua
Среди погибших - водитель и двое учителей, сообщает "Радио Свобода" .
По словам полицейских, ученикам было от 10 до 12 лет. Правоохранители отметили, что 12 детей увезли в больницу, большинство из них - в тяжелом состоянии.
По данным полиции, случай произошел близко Нерпера, что в около 325 километрах от города Шимла, столице штата Гимачал-Прадеш.
Напомним, что д евьятеро человек погибли в Румынии в результате падения микроавтобуса в реку Быстрица на северо-востоке страны.
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