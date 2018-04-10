|ДТП на Мальте: среди погибших есть туристы
|10.04.2018 07:48
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На Мальте двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате которого погибли два человека, еще 50 пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на Times of Malta.
По мнению полиции, ДТП произошло в результате попадания веток дерева во второй этаж туристического автобуса. На данный момент не известно причину по которой это произошло. Следствие проверяет версию с сильным ветром, который мог привести к падению дерева.
Отмечается, что двое туристов - 62-летний бельгиец и 37-летняя
испанка - погибли на месте. Шесть туристов в критическом состоянии,
44 получили медицинскую помощь.
Как сообщал в Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Збараж-Подволочиск трое ребят погибли, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка.