На Мальте двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате которого погибли два человека, еще 50 пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на Times of Malta.

По мнению полиции, ДТП произошло в результате попадания веток дерева во второй этаж туристического автобуса. На данный момент не известно причину по которой это произошло. Следствие проверяет версию с сильным ветром, который мог привести к падению дерева.

Отмечается, что двое туристов - 62-летний бельгиец и 37-летняя испанка - погибли на месте. Шесть туристов в критическом состоянии, 44 получили медицинскую помощь.



между пострадавших - 12 детей, двое мальчиков из Великобритании находятся в критическом состоянии.

Как сообщал в Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Збараж-Подволочиск трое ребят погибли, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка.

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