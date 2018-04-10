Китай никогда не станет угрозой для других стран или существующего миропорядка вне зависимости от уровня своего развития, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао. Передаёт РИА Новости.

"Вне зависимости от того, каких масштабов в своем развитии достигнет Китай, мы никогда не будем угрозой для других, никогда не будем подрывать нынешний миропорядок, никогда не будем стремиться к установлению сфер своего влияния", — заявил китайский руководитель.

По его словам, "Китай всегда оставался строителем мира во всем мире, защитником существующего миропорядка и вносил значительный вклад в глобальное развитие".

"Китай в значительной степени расширит доступ на свой рынок. В этом году мы примет ряд значимых мер. В сфере услуг, особенно в финансовом секторе, мы должны гарантировать реализацию мер по упрощению доступа иностранного капитала в банковский сектор, сферу ценных бумаг и сектор страхования, о которых мы объявили в конце прошлого года", — заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Азиатского экономического в форума в Боао.

Он подчеркнул, что вместе с этим необходимо ускорить снятие ограничений в секторе страхования.

"Ослабить ограничения на создание финансовых структур с иностранным капиталом, расширить сферу деятельности финансовых структур в Китае с иностранным капиталом", — сказал он.

Глава государства отметил, что обрабатывающая промышленность страны в целом уже довольно открыта для иностранных инвесторов.

"Оставшиеся ограничения в основном в автомобилестроительном, судостроительном и авиастроительном секторах. Сейчас уже подготовлена основа для расширения доступа в эти сферы. Следующим нашим шагом станет в максимально короткие сроки ослабление ограничения на долевое соотношение иностранного капитала, в особенности ограничения в автомобильной промышленности", — добавил Си Цзиньпин.

"Мы намерены активно продвигать наращивание импорта.

Внутренний спрос является основной движущей силой экономического развития Китая, а также остается обязательным требованием для удовлетворения ежедневно растущих потребностей народа в лучшей жизни", — заявил китайский руководитель.

По его словам, "Китай не гонится за положительным торговым балансом".

"Мы искренне надеемся на расширение импорта и стимулирование текущего платежного баланса", — добавил Си Цзиньпин.

Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом "Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира" формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют "азиатским Давосом", являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.

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