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В Украине вводят в оборот купюру в 1000 гривен
25.10.2019 08:27
С сегодняшнего дня, 25 октября, украинцы смогут подержать в руках новую купюру в 1000 гривен Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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