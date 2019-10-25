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В Украине вводят в оборот купюру в 1000 гривен
25.10.2019 08:27
С сегодняшнего дня, 25 октября, украинцы смогут подержать в руках новую купюру в 1000 гривен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
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