Точкой невозврата в войне на Донбассе для России станет февраль 2018 года, когда планируют полностью ввести мощнейшие за последнее время санкции.

Об этом в интервью заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает .

"Они даже не совсем понимают, что такое следующий этап санкций. Для них точка невозврата - это февраль 2018 года, когда будут применены санкции Конгресса и Сената согласно закону, который подписал Дональд Трамп. Там ожидаются санкции против окружения Путина, окружения окружения и так далее. И это все очень серьезно - эти санкции могут каким-то образом повлиять на Кремль, но они почему-то выбирают повышение градуса напряжения, хотя это ведет только к усилению санкций", - подчеркнул он.

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