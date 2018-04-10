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"Полезные" санкции: 50 российских олигархов потеряли за день почти 12 млрд долларов
10.04.2018 07:51
«Полезные» санкции: 50 российских олигархов потеряли за день почти 12 млрд долларов

Капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд, следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени. Как сообщает российский РБК, капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка — на пике падения индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился в понедельник более чем на 9%, а индекс РТС — почти на 11%, информирует svodka.net.

Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд.

Те же $1,3 млрд потерял и основной хозяин «Норильского никеля» (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу «олигархов», которые «играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России», а потому не должны быть «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.

Зато третье и четвертое места между лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом (минус $908 млн) и Сулейманом Керимовым (минус $813 млн). Оба они оказались в опубликованном 6 апреля Минфином США дополнении к санкционному списку.

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Еще двое фигурантов документа потеряли пока заметно меньше. Андрей Скоч, по подсчетам Forbes, стал беднее на $106 млн, Владимир Богданов — на $47 млн. А на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля, по мнению Forbes, не сказалось вовсе.

Крупные потери из-за обвала фондового рынка 9 апреля, по подсчетам Forbes, понесли также Леонид Михельсон (минус $755 млн), Геннадий Тимченко (минус $716 млн), Владимир Лисин (минус $578 млн), Роман Абрамович (минус $534 млн), Вагит Алекперов (минус $519 млн) и Алексей Мордашов (минус $489 млн).

Ранее сообщалось о том, что в США обязали расторгнуть контракты с российскими компаниями, попавшими под санкции.

Читайте: Российские олигархи спешно сбрасывают активы в ожидании санкций США



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