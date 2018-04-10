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Стадион в Калининграде к ЧМ по футболу построили на некачественном песке бизнесменов Магомедовых
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10.04.2018 07:52
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Компания "ГлобалЭлектроСервис" российских братьев-бизнесменов
Зиявудина и Магомеда Магомедовых сэкономила на транспортировке и
доставляла некачественный присыпочный материал для строящегося
стадиона в Калининграде с ближайшего карьера. 11 апреля на арене в
Калининграде состоится первый матч Фото: EPA стадиона в
Калининграде. Об этом 7 апреля сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой
на версию следствия.Болотистую почву острова Октябрьский для
возведения арены укрепляли с помощью песка несколько предприятий.
Компания Магомедовых сэкономила на транспортировке и доставляла
присыпочный материал с ближайшего карьера. Это выяснили местные
активисты "Трансперенси Интернешнл – Россия", которые отдавали
пробы со стройплощадки на экспертизу в специальную
лабораторию.Руководитель компании "Томас Бетон" Игорь Плешков
рассказал, что его предприятие возило песок с дальнего карьера,
чтобы обеспечить высокое качество."Километр тонны с пробегом стоил
2,5 рубля. То есть каждый километр песок дорожал на 2,5 рубля. Два
ближайших карьера уже имели разницу стоимости песка 100
рублей", – пояснил он.Плешков считает, что Магомедовы
"изначально были заложниками ситуации", ведь во время соревнования
конкурсных проектов в РФ "не подразумеваются затраты на взятки и
откаты"."Если уже все называть своими именами, то та статья,
которая вменяется братьям Магомедовым, создание преступного
сообщества… У нас сегодня преступное общество находится во всех
пяти башнях Кремля. Они создали эти преступные условия. Почему об
этом сегодня никто не говорит?", – задался вопросом
бизнесмен.Сейчас власть Калининградской области через суд требует
от группы компаний "Сумма" Магомедовых забрать ненужный песок и
спать соответствующий нормам.1 апреля Тверской суд
Москвы арестовал братьев Магомедовых до 30 мая.
Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей (около $41
млн).Зиявудин Магомедов занимает 63-е место в списке
богатейших бизнесменов России за 2017 год по
версии Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 млрд.9
апреля Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии РФ поставила на учет стадион в Калининграде, сообщало
ТАСС. 11 апреля на арене, которая вмещает 35 тыс. человек,
состоится первый тестовый матч из трех
запланированных. Чемпионат мира по футболу пройдет в
России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах
страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани,
Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и
Ростове-на-Дону.
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