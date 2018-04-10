Компания "ГлобалЭлектроСервис" российских братьев-бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых сэкономила на транспортировке и доставляла некачественный присыпочный материал для строящегося стадиона в Калининграде с ближайшего карьера. 11 апреля на арене в Калининграде состоится первый матч Фото: EPA стадиона в Калининграде. Об этом 7 апреля сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на версию следствия.Болотистую почву острова Октябрьский для возведения арены укрепляли с помощью песка несколько предприятий. Компания Магомедовых сэкономила на транспортировке и доставляла присыпочный материал с ближайшего карьера. Это выяснили местные активисты "Трансперенси Интернешнл – Россия", которые отдавали пробы со стройплощадки на экспертизу в специальную лабораторию.Руководитель компании "Томас Бетон" Игорь Плешков рассказал, что его предприятие возило песок с дальнего карьера, чтобы обеспечить высокое качество."Километр тонны с пробегом стоил 2,5 рубля. То есть каждый километр песок дорожал на 2,5 рубля. Два ближайших карьера уже имели разницу стоимости песка 100 рублей", – пояснил он.Плешков считает, что Магомедовы "изначально были заложниками ситуации", ведь во время соревнования конкурсных проектов в РФ "не подразумеваются затраты на взятки и откаты"."Если уже все называть своими именами, то та статья, которая вменяется братьям Магомедовым, создание преступного сообщества… У нас сегодня преступное общество находится во всех пяти башнях Кремля. Они создали эти преступные условия. Почему об этом сегодня никто не говорит?", – задался вопросом бизнесмен.Сейчас власть Калининградской области через суд требует от группы компаний "Сумма" Магомедовых забрать ненужный песок и спать соответствующий нормам.1 апреля Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых до 30 мая. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей (около $41 млн).Зиявудин Магомедов занимает 63-е место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год по версии Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 млрд.9 апреля Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ поставила на учет стадион в Калининграде, сообщало ТАСС. 11 апреля на арене, которая вмещает 35 тыс. человек, состоится первый тестовый матч из трех запланированных. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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