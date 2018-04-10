Об этом он заявил журналистам перед встречей с американским военным руководством, передает РИА Новости.

— Мы примем решение сегодня вечером или вскоре после этого… Мы не можем позволить, чтобы это происходило в нашем мире, особенно когда мы способны остановить это с помощью силы США, − отметил Трамп.

Он заявил, что США обладают «самыми великими вооруженными силами в мире» и пообещал решительный ответ на химатаку в Думе.

— Мы примем решения относительно того, что мы делаем в отношении ужасной атаки, которая была совершена близко Дамаска, − подчеркнул американский руководитель.

Также он указал, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на применение химических веществ в Сирии.

— У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум, − отметил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, кто несет ответственность за химатаку, президент США сообщил, что этот вопрос «проясняется».

— Мы получаем очень хорошую ясность (по этому вопросу). У нас есть очень хорошие ответы, − сказал американский лидер.

7 апреля вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте — город Дума. После этого сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных правительственными силами «бомб с химвеществом» погибли 11 человек. В СМИ сообщают о 150 погибших.

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