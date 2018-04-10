NASA надеется, что этот аппарат предоставит важные данные, которые могли бы помогать развитию коммерческих сверхзвуковых воздушных перевозок над сушей

Готовый образец самолета должны доставить в исследовательский центр Flight Armstrong в Калифорнии до конца 2021, пишет Science Alert .

NASA надеется, что этот аппарат предоставит важные данные, которые могли бы помогать развитию коммерческих сверхзвуковых воздушных перевозок над сушей. Контракт с компанией Lockheed Martin Aeronautics Company заключен на сумму $ 247 500 000.

Как пояснил заместитель директора Управления по исследованиям технологий аэронавтики Джейвон Шин, этот проект похож на просмотр старых исследований NASA.

"Очень интересно вернуться к разработке X-plane в таких масштабах. Наша давняя традиция решение по преодолению технических барьеров сверхзвукового полета все еще продолжается", - сказал Шин, напомнив о серии сверхзвуковых опытных самолетов X-plane, производимых Bell Aircraft начиная с середины 1940-х годов.

Смысл проекта заключается в создании самолета с пониженным шумом от звукового удара при переходе звукового барьера. В теории эта модель сможет летать над сушей на сверхзвуковых скоростях, что в данный момент запрещено американским авиационным управлением FAA через шумовое загрязнение.

Длина экспериментального аппарата составит 29 метров. Высота полета составит 17000 метров. Машина сможет развивать скорость, в 1,4 раза превышает скорость звука (примерно 1600 км / ч). Самолет будет лишен выступающих частей в носовой части, а пилот будет получать визуальную информацию из системы камер. Именно форма должна предотвратить возникновение звукового удара.