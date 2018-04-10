|В NASA занялись разработкой нового сверхзвукового самолета
|10.04.2018 07:53
|
NASA надеется, что этот аппарат предоставит важные данные, которые могли бы помогать развитию коммерческих сверхзвуковых воздушных перевозок над сушейАэрокосмическое агентство NASA заказало компании Lockheed Martin образец гражданского сверхзвукового самолета нового поколения.
Готовый образец самолета должны доставить в исследовательский центр Flight Armstrong в Калифорнии до конца 2021, пишет Science Alert .
NASA надеется, что этот аппарат предоставит важные данные, которые могли бы помогать развитию коммерческих сверхзвуковых воздушных перевозок над сушей. Контракт с компанией Lockheed Martin Aeronautics Company заключен на сумму $ 247 500 000.
Как пояснил заместитель директора Управления по исследованиям технологий аэронавтики Джейвон Шин, этот проект похож на просмотр старых исследований NASA.
"Очень интересно вернуться к разработке X-plane в таких масштабах. Наша давняя традиция решение по преодолению технических барьеров сверхзвукового полета все еще продолжается", - сказал Шин, напомнив о серии сверхзвуковых опытных самолетов X-plane, производимых Bell Aircraft начиная с середины 1940-х годов.
Смысл проекта заключается в создании самолета с пониженным шумом от звукового удара при переходе звукового барьера. В теории эта модель сможет летать над сушей на сверхзвуковых скоростях, что в данный момент запрещено американским авиационным управлением FAA через шумовое загрязнение.
Длина экспериментального аппарата составит 29 метров. Высота полета составит 17000 метров. Машина сможет развивать скорость, в 1,4 раза превышает скорость звука (примерно 1600 км / ч). Самолет будет лишен выступающих частей в носовой части, а пилот будет получать визуальную информацию из системы камер. Именно форма должна предотвратить возникновение звукового удара.
Проект будущего самолета создан так, чтобы он мог использовать части от других реактивных самолетов, например, фонарь T-38, механизм для посадки от F-16 и различные компоненты от F / A-18. Двигатель GE 414-400 используется на Boeing F / A-18E / F Super Hornet . Строительство начнется в объекте Lockheed Martin Skunk Work в Палмдейле, а затем пройдет серия испытательных полетов, которые завершатся доставкой корабля в NASA. Второй этап, который должен начаться в 2022 году, будет состоять из испытаний над базой ВВС Эдвардс в южной Калифорнии, чтобы убедиться, что он безопасен. Третья фаза, с 2023 по 2025 год, будет состоять из испытательных полетов в четырех-шести городах США. Затем данные, собранные в результате этих тестов, отправят в FAA и Международную организацию гражданской авиации. В NASA надеются, что после этого запрет на полеты над сушей отменят и коммерческие сверхзвуковые полеты над землей могут, наконец, стать выполнимыми.