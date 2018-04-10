Меган Маркл и принц Гарри призвали общественность не присылать им свадебные подарки и, вместо этого, отправить средства в благотворительные организации. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце, передает Independent .

Будущие супруги попросили всех, кто пожелает отметить праздник, направить взнос в один из указанных в заявлении благотворительных фондов, которых только семь. Представители Кенсингтонского дворца отметили, что "официальных отношений с этими организациями" у них нет.

Маркл и принц Гарри выбрали фонды, которые занимаются рядом проблем, интересующим их. Среди них борьба за права женщин, забота о морском побережье и окружающей среде жизнь бездомных, вирус иммунодефицита человека, вооруженные силы и спорт.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Великобритании парфюмерный дом Floris London создал благовоние для королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая в Виндзорском замке.

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