|Омелян рассказал, какие дороги отремонтируют до начала мая
|10.04.2018 07:59
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В начале мая должен закончиться ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп, передает со ссылкой на .
"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена произднисть", - сообщил в эфире "Радио " министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Министр уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.
"Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года", - пояснил Омелян.
За 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до её вступления в ЕС, убежден чиновник. После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов.
За последние 2 года в Украине отремонтировали 3 тыс километров дорог. В этом году планируется отремонтировать более 4 тыс километров автодорог.
В прошлом году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Общая протяженность дорог в стране - 169,6 тыс. км. Из них 2,1 тыс. км - с цементобетонным покрытием.