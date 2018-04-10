В начале мая должен закончиться ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп, передает со ссылкой на .

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена ​​произднисть", - сообщил в эфире "Радио " министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Министр уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.

"Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года", - пояснил Омелян.

За 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до её вступления в ЕС, убежден чиновник. После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов.

За последние 2 года в Украине отремонтировали 3 тыс километров дорог. В этом году планируется отремонтировать более 4 тыс километров автодорог.

В прошлом году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Общая протяженность дорог в стране - 169,6 тыс. км. Из них 2,1 тыс. км - с цементобетонным покрытием.

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