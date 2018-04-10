Aurora Station будет использоваться как космический отель, в котором сможет разместиться до 6 человек — четыре пассажира и два члена экипажа.

Калифорнийский стартап Orion Span объявил о намерении построить космический отель под названием Aurora Station, информирует svodka.net.

Стоимость 12-дневного отдыха на околоземной орбите составит 9,5 миллионов долларов, пишет N+1 со ссылкой на SpaceNews.

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Космический туризм — крайне молодая отрасль, и единственной космической станцией, которая сегодня принимает посетителей, является МКС. За 12 дней пребывания в российском сегменте орбитального комплекса туристам необходимо заплатить порядка 40 миллионов долларов (однако точная цифра не оглашается).

Тем не менее, МКС используется в первую очередь для исследовательской деятельности, следовательно потоковые экскурсии на нее не предусмотрены.

На конференции Space 2.0, которая прошла 5 апреля, стартап Orion Span рассказал о проекте создания одномодульной космической станции, которая будет запущена на орбиту в 2021 году. Ее длина составит только 13,3 метра, а ширина — 4,3 метра, что намного меньше 109-метровой МКС.

Aurora Station будет использоваться как космический отель, в котором сможет разместиться до 6 человек — четыре пассажира и два члена экипажа. В цену, которую заплатят туристы за космическое путешествие, входит не только бытие на околоземной орбите, но и трехмесячная подготовительная программа, а также транспортировка к отелю и обратно.

В ближайшем будущем стартап откроет бронирование билетов за 80 тысяч долларов. Ожидается, что первые гости посетят Aurora Station уже в 2022 году. Пока что неясно, как именно будет реализован проект.

Его приблизительная стоимость оценивается в десятки миллионов долларов, но исполнительный директор Orion Span Фрэнк Бангер (Frank Bunger) заявляет, что строительство станции обойдется дешевле, чем создание многих спутников. Он также говорит о возможном партнерстве с компаниями SpaceX и Blue Origin.

На данный момент представители компании намерены собирать Aurora Station на предприятии в Хьюстоне, США, однако сам комплекс еще не готов, его строительство завершится через 6-9 месяцев. Похожий проект представила компания Bigelow Aerospace в конце прошлого года. Она планирует запустить надувной модуль, но не на земную, а окололунную орбиту.

Кроме того, в Китае ведется разработка ракетоплана для космического туризма, который сможет принять на борт до 20 человек. Стоимость одного билета для космических туристов, как ожидается, составит около 200-250 тысяч долларов.

Правда в данном случае пассажиры посетят космическое пространство формально, поскольку полет будет проходить немного выше линии Кармана.

Справка. Линия Кармана — высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом и является верхней границей государств. Она находится на высоте 100 километров над уровнем моря.

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