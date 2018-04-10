|Поминальные дни-2018 — какого числа, и что принято делать в эти дни
|10.04.2018 08:01
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Такие дни обычно называют родительскими субботами, гробками, красной горкой или поминальными днями. Радоницей же называют вторник второй седмицы после Пасхи.
Поминальные дни 2018 в Украине
В поминальный день следует посетить храм и помолиться, поставить свечу за упокой, дать подаяние, помочь нуждающимся.
Важно отправиться на кладбище, если такая возможность есть, оставить на могилах гостинцы в виде выпечки или сладостей, сделать уборку.
Но при этом православное поминовение исключает алкоголь.
Плач и горе — не лучший способ поминовения, на кладбище лучше идти со светлыми воспоминаниями о покойном.
На девятый день после Пасхи, во вторник, принято посещать могилы усопших родственников, чтобы разделить с ними праздник Воскрешения Христова.
После Пасхи принято выставлять на подоконнике паску и крашенки, чтобы души нашли дорогу домой и наелись, а в воскресенье они возвращаются обратно на небеса. А если в этот день идет дождь, то какая-то из душ будто бы плачет из-за того, что Господь ее не отпустил за грехи.
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