Такие дни обычно называют родительскими субботами, гробками, красной горкой или поминальными днями. Радоницей же называют вторник второй седмицы после Пасхи.

Поминальные дни 2018 в Украине

17 апреля — Радоница.

26 мая — Троицкая суббота.

3 ноября — Дмитриевская суббота.

Календарь поминальных дней 2018. Фото: traur.com.ua

В поминальный день следует посетить храм и помолиться, поставить свечу за упокой, дать подаяние, помочь нуждающимся.

Важно отправиться на кладбище, если такая возможность есть, оставить на могилах гостинцы в виде выпечки или сладостей, сделать уборку.

Но при этом православное поминовение исключает алкоголь.

Плач и горе — не лучший способ поминовения, на кладбище лучше идти со светлыми воспоминаниями о покойном.

На девятый день после Пасхи, во вторник, принято посещать могилы усопших родственников, чтобы разделить с ними праздник Воскрешения Христова.

После Пасхи принято выставлять на подоконнике паску и крашенки, чтобы души нашли дорогу домой и наелись, а в воскресенье они возвращаются обратно на небеса. А если в этот день идет дождь, то какая-то из душ будто бы плачет из-за того, что Господь ее не отпустил за грехи.

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