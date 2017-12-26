Программист Джонатан Левин разработал утилиту для взлома iPhone X.

Название новой утилиты – LiberiOS. Левин добавил, что она способна работать и с другими моделями iPhone, в том числе и iPhone 8, информирует news.eizvestia.com.

Позже стало известно, что взломать с помощью LiberiOS можно и iPad и iPod Touch, работающие на iOS 11.0.

Чтоб открыть доступ к файловой системе хакер воспользовался уязвимостью в iOS 11.1.2, найденную Иэн Бир, работником Google. Стоит отметить, что LiberiOS распространяет свое действие лишь до момента выключения гаджета. После перезагрузки процедуру Jailbreak нужно будет заново запускать. Программист объяснил это привязанностью Jailbreak, создающегося с помощью LiberiOS.

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Добавим, что, взламывая устройство с помощью процедуры Jailbreak, хозяин телефона нарушает гарантийное соглашение, а соответственно, теряет гарантию от Apple.

Джонатан Левин заявил, что отказывается нести ответственность за функционирование устройств после взлома. Помимо этого, хакер предлагает, перед процедурой создать резервную копию и использовать Apple ID без привязанной карты оплаты.



Справка. Jailbreak является процессом, предоставляющим доступ к файловой системы продуктов Apple.

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