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На рынке в Киеве посреди ночи взорвалась граната
25.10.2019 08:45
На рынке Троещины в Киеве произошел взрыв гранаты
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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