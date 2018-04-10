Власти Северной Кореи впервые выразила Вашингтону готовность обсудить создание безъядерной

Об этом сообщили государственные СМИ КНДР, передает DW.com .

При этом Ким Чен Ын впервые употребил слово "диалог" в контексте отношений с США. Кроме того, партийная вершина обсудила отношения с южным соседом - Южной Кореей.

Ранее появилась информация, что власти Северной Кореи впервые выразила Вашингтону готовность обсудить создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.

Эту тему планируют обсудить на встрече лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам президента США, она может произойти "в мае или в начале июня".

По словам источника Reuters, об этом уступку со стороны КНДР удалось договориться на секретных переговорах между представителями двух стран. Таким образом устранено значительное препятствие на пути возможной встречи лидеров, переговоры о которой проходят не без сложностей.

Пхеньян в последние месяцы сигнализирует о готовности к контактам на международном уровне.

27 апреля должен состояться саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Встреча пройдет в приграничном селе Пханмунджом.

Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мин Ген, а северокорейскую - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека.

О возможности двустороннего саммита с КНДР заявляла и Япония, сейчас в Пхеньяне обсуждают этот вопрос, сообщает газета Asahi со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, Ким Чен Ын проинформировал об этом высокопоставленных чиновников Трудовой партии Кореи. Саммит Японии и Северной Кореи, по информации Asahi, может состояться в начале июня.