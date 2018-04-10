На реках Украины 10 апреля продолжится развитие весеннего половодья. Повышение уровня воды ожидается в Волынской, Одесской, Луганской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В течение 10 апреля подъем уровня воды составит:

на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы - 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений ( в Ратневском, Старовижевском, Любешивскому, Маневичском р-нах Волынской обл.)

на реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе Новгорода Северского) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убидь, р.Снов : дальнейшее перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.) достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;

на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.

10 апреля под влиянием нагонных ветров в условиях прохождения волны весеннего половодья, на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) ожидается содержание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города.

Как сообщает в Одесской области наводнение грозит 30 населенным пунктам.





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