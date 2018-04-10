На реках Украины 10 апреля продолжится развитие весеннего
половодья. Повышение уровня воды ожидается в Волынской, Одесской,
Луганской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Об этом
сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В течение 10 апреля подъем уровня воды составит:
- на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы,
Псла, Ворсклы - 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим
затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок
начального затопления отдельных хозяйственных сооружений ( в
Ратневском, Старовижевском, Любешивскому, Маневичском р-нах
Волынской обл.)
- на реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4 - 1,2 м с
выходом воды на пойму Десны (в районе Новгорода Северского) и малых
рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением
на р.Убидь, р.Снов : дальнейшее перелив воды через дороги местного
значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в
Черниговском районе (Черниговской обл.) достижением отметок
начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и
населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;
- на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) - 0,2-0,4 м с начальным
выходом воды на пойму без негативных последствий.
10 апреля под влиянием нагонных ветров в условиях прохождения
волны весеннего половодья, на украинском участке Дуная в Вилково
(Одесская область) ожидается содержание опасных уровней воды
165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий
города.
Как сообщает в Одесской области наводнение грозит 30 населенным
пунктам.
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