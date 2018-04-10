Несмотря на непосредственную вовлеченность "могущественных государств мира" в конфликт в Сирии, они не смогли остановить химатаки, заявил главный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Комиссар ООН призвал мир "пробудиться ото сна" Фото: news.un.org "Спустя десятилетия после того, как мы успешно – как нам казалось – запретили химическое и биологическое оружие, мир бездействует, наблюдая как его применение становится нормой в Сирии", – отметил аль-Хусейн.Он заявил, что несмотря на непосредственную вовлеченность "могущественных государств мира" в конфликт в Сирии, они не смогли остановить химатаки."Совершенно ясно, что устного осуждения недостаточно. Неспособность провести хотя бы надлежащее расследование каждого из таких сообщений приводит к очередному случаю применения этого отвратительного оружия и подрывает основы международного правопорядка", – считает комиссар ООН.Аль-Хусейн обвинил стороны конфликта в Сирии, в том числе различные вооруженные группы, в том, что они "проложили дорогу" для использования химоружия и продолжают его применять, оставшись безнаказанными."А как реагирует на это международное общество? Пустые слова, вялые осуждения и Совет Безопасноти, парализованный правом вето", – подчеркнул главный комиссар ООН по правам человека.Он призвал мир "пробудиться ото сна" и предотвратить дальнейшие страдания людей.По данным организации, за время начавшегося в 2011 году конфликта в Сирии химическое оружие применили по меньшей мере 35 раз.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сегодня в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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