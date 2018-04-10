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Комиссар ООН о реакции на химатаки в Сирии: Пустые слова, вялые осуждения и Совет Безопасноти, парализованный правом вето
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10.04.2018 08:08
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Несмотря на непосредственную вовлеченность "могущественных
государств мира" в конфликт в Сирии, они не смогли остановить
химатаки, заявил главный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад
аль-Хусейн. Комиссар ООН призвал мир "пробудиться ото сна" Фото:
news.un.org "Спустя десятилетия после того, как мы успешно –
как нам казалось – запретили химическое и биологическое оружие, мир
бездействует, наблюдая как его применение становится нормой в
Сирии", – отметил аль-Хусейн.Он заявил, что несмотря на
непосредственную вовлеченность "могущественных государств мира" в
конфликт в Сирии, они не смогли остановить химатаки."Совершенно
ясно, что устного осуждения недостаточно. Неспособность провести
хотя бы надлежащее расследование каждого из таких сообщений
приводит к очередному случаю применения этого отвратительного
оружия и подрывает основы международного правопорядка", – считает
комиссар ООН.Аль-Хусейн обвинил стороны конфликта в Сирии, в том
числе различные вооруженные группы, в том, что они "проложили
дорогу" для использования химоружия и продолжают его применять,
оставшись безнаказанными."А как реагирует на это международное
общество? Пустые слова, вялые осуждения и Совет Безопасноти,
парализованный правом вето", – подчеркнул главный комиссар ООН по
правам человека.Он призвал мир "пробудиться ото сна" и
предотвратить дальнейшие страдания людей.По данным организации, за
время начавшегося в 2011 году конфликта в Сирии химическое оружие
применили по меньшей мере 35 раз.7 апреля волонтеры и спасатели
сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с
химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в
результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США
Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада
"животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут
ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется
заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили,
что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы.
Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее
непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет
ответственность за эти жестокие атаки".Постоянный представитель РФ
при ООН Василий Небензя сегодня в ходе заседания Совбеза заявил,
что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в
Думе не подтвержден.
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