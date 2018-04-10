Сам Мейвезер не пострадал, так как находился в другом авто кортежа, в которое нападающие не попали

По данным местной полиции, в результате стрельбы ранения получил охранник спортсмена, сообщает Ajc.com .

Правоохранители рассказали, что кортеж Мейвезера из трех автомобилей возвращался в отель InterContinental Buckhead из клуба Buford Highway около 2 часов утра. С одной автомобиля неподалеку началась стрельба.

Охранник боксера был ранен в ногу, его доставили в мемориальную больницу Грэди. Состояние оценивается как стабильное.

Сам Мейвезер не пострадал, так как находился в другом авто кортежа, в которое нападающие не попали. После обстрела кортежа боксера быстро скрылся с места происшествия, но автомобиль стрелка следовал за ним некоторое время.

Полиция разыскивает преступников. Известно, что стрельба велась с пассажирского сиденья белого внедорожника. Марку и модель автомобиля пока не установили.