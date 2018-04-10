|В США совершили нападение на известного боксера
|10.04.2018 08:09
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Сам Мейвезер не пострадал, так как находился в другом авто кортежа, в которое нападающие не попалиВ американском городе Атланта неизвестные обстреляли кортеж известного боксера Флойда Мейвезера.
Фото: Twitter/com/mgmgrand
По данным местной полиции, в результате стрельбы ранения получил охранник спортсмена, сообщает Ajc.com .
Правоохранители рассказали, что кортеж Мейвезера из трех автомобилей возвращался в отель InterContinental Buckhead из клуба Buford Highway около 2 часов утра. С одной автомобиля неподалеку началась стрельба.
Охранник боксера был ранен в ногу, его доставили в мемориальную больницу Грэди. Состояние оценивается как стабильное.
Сам Мейвезер не пострадал, так как находился в другом авто кортежа, в которое нападающие не попали. После обстрела кортежа боксера быстро скрылся с места происшествия, но автомобиль стрелка следовал за ним некоторое время.
Полиция разыскивает преступников. Известно, что стрельба велась с пассажирского сиденья белого внедорожника. Марку и модель автомобиля пока не установили.
Флойд Мейвезер провел за свою карьеру 50 поединков, победив во всех из них (27 - нокаутом). Он является рекордсменом по количеству боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу. Мейвезер входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes.