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В США совершили нападение на известного боксера
10.04.2018 08:09
В США совершили набег на известного боксера
Сам Мейвезер не пострадал, так как находился в другом авто кортежа, в которое нападающие не попали
В американском городе Атланта неизвестные обстреляли кортеж известного боксера Флойда Мейвезера.
В США совершили нападение на известного боксера Фото: Twitter/com/mgmgrand

По данным местной полиции, в результате стрельбы ранения получил охранник спортсмена, сообщает Ajc.com .

Правоохранители рассказали, что кортеж Мейвезера из трех автомобилей возвращался в отель InterContinental Buckhead из клуба Buford Highway около 2 часов утра. С одной автомобиля неподалеку началась стрельба.

Охранник боксера был ранен в ногу, его доставили в мемориальную больницу Грэди. Состояние оценивается как стабильное.

Сам Мейвезер не пострадал, так как находился в другом авто кортежа, в которое нападающие не попали.  После обстрела кортежа боксера быстро скрылся с места происшествия, но автомобиль стрелка следовал за ним некоторое время.

Полиция разыскивает преступников. Известно, что стрельба велась с пассажирского сиденья белого внедорожника. Марку и модель автомобиля пока не установили.

Флойд Мейвезер провел за свою карьеру 50 поединков, победив во всех из них (27 - нокаутом). Он является рекордсменом по количеству боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу. Мейвезер входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes.

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