В ходе проведения эксгумации и судмедэкспертизы 77 погибших в результате Смоленской катастрофы было найдено 69 фрагментов тел 26, находившихся в гробах других людей. Об этом сообщила спикер Национальной прокуратуры Польша Ева Бялик, передает РАР .

В гробах обнаружили большое количество посторонних предметов, например, резиновые перчатки, пакеты, бутылки и другие вещи. Также выявили подмену двух тел. Представитель прокуратуры Польши добавила, что в 90% случаев в документации по проведению судмедэкспертиз жертв в Москве содержатся грубые ошибки.

Указано, что польские эксперты, проводившие эксгумацию 77 тел жертв, подготовили генетические, токсикологические и гистопатологические экспертизы. Помимо этого, сотрудники лабораторий Великобритании, Северной Ирландии и Италии должны осуществить физико-химические экспертизы на наличие следов взрывчатых материалов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что обломки польского президентского самолета Ту-154, который потрепел крушение в 2010 году под Смоленском, останутся в России.

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