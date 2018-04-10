Девятый арбитражный апелляционный суд в РФ отклонил жалобу "Сименс технологии газовых турбин" - совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" - на решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего структуре Siemens в признании недействительными договоров с "Технопромэкспортом", которое входит в структуру Ростеха, на поставку газовых турбин в аннексированный Крым, а также возврате этого оборудования. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Оставить решение суда первой инстанции без изменений, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

В январе 2018 года российский столичный арбитраж отказал компании "Сименс технологии газовых турбин" в удовлетворении иска к структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - о признании недействительной сделки по поставкам четырех газотурбинных установок в адрес "Технопромэкспорта" и возврате данного имущества.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы также отказал Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" по аналогичному иску к структурам Ростеха. В апелляционной инстанции обжаловать решение концерну не удалось.

Напомним, ранее Siemens подал в суд из-за поставок турбин в Крым. Siemens обвиняла российских партнеров в поставках двух приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.

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