На встрече Петра Порошенко с канцлером Германии планируют обсуждать вопрос Донбасса. Глава МИД анонсировал очень оптимистичную повестку, действительно, переведя миротворцев из плоскости гипотетической в определенную. Но этот оптимизм — скорее, надежда, нежели наличие четких договоренностей. По мнению экспертов, главный разговор проходит по линии «Волкер — Сурков», а США на днях ввели новые санкции против близких к власти РФ олигархов и топ-чиновников.

Как узнали «Вести», более реальной перспективой является внедрение на Донбассе международной администрации.

По данным экспертов, этот пункт куда ближе к реализации, нежели ввод миротворцев.

«Об этом сегодня говорят, и это один из вариантов. В отличие от Боснии, правда, власть будет не на всей территории страны, а лишь в Донецкой области», — считает Константин Бондаренко.

«Вероятно, Волкер и Сурков уже договорились по этому варианту, и он, конечно, РФ вполне устраивает, ведь она сможет контролировать местные администрации (Запад физически не сможет контролировать регион, там 400 км границы с РФ)», — уточнил Андрей Золотарев.

План, напомним, был обсужден Волкером и Сурковым на их последней встрече в Дубае в конце января и является по сути приглашением к диалогу по миротворцам — в нем оговаривается участие в разрешении нашего конфликта нейтральных стран.

Кстати, план не противоречит Минским соглашениям.

Тон задал сам президент, сравнив в своем пасхальном обращении миротворцев с «сыновьями Божьими» (и тут явно имела место игра слов, т. к. президент имел в виду не абстрактную категорию, а именно «голубые каски» ООН).

Детали предстоящей встречи глава МИД Павел Климкин очертил оптимистично: по его словам, речь пойдет о согласовании тактики продвижения миротворцев («очень четких шагов»). «У нас есть общая концепция. Сейчас должна быть именно совместная тактика», — сказал глава МИД в эфире канала «Интер».

«Это значит, он находится в ожидании согласованной директивы со стороны Германии и Франции. А позже, по его словам, последует согласование с Вашингтоном, — считает эксперт-международник Андрей Видишенко. — Но вопрос миротворцев — это не вопрос Германии, это задача Совбеза ООН (а Берлин, напомню, не является его постоянным членом) — главное тут провести и завершить стратегические переговоры Трампа с Путиным, и именно после них прояснится ситуация».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин с рабочим визитом. Об этом говорится в Twitter-аккаунте главы государства.

«Президент прибыл в Берлин с рабочим визитом. Это первый визит иностранного лидера в Германию после формирования коалиции в этой стране», — сказано в сообщении.

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