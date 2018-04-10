Россия со своей «гибридной мировой войной» против Запада — всего-навсего жалкое подобие СССР, пишет блогер в Фейсбуке.

Новая холодная война. Так как объявление на эту неделю я написал вчера, то сегодня разберемся с терминами. Хотя я это и объяснял (и не один раз), но вижу у некоторых комментаторов неправильную реакцию на слово «война», информирует svodka.net.

Этап «новая холодная война» наступил после переизбрания Путина президентом РФ (чего Запад не хотел). Этап начался формально с речи Бориса Джонсона и Пакета Скрипаль. В рамках этого этапа США уже ввели 16-й санкционный пакет (и Пакет Скрипаль).

1. Это просто условное название нового этапа давления на РФ. Так как новый этап предполагает более мощное и болезненное (для РФ) давление на РФ (просто пришло время и логика процесса), мы должны маркировать его новым названием. С таким же успехом я мог выбрать другое название, следовательно не фокусируйте своё внимание на слове «война».

2. Я смотрю на название «новая холодная война» абсолютно без драмы, ибо употребляю его исключительно в оптимистичном значении. Ибо это повторение истории с первой холодной войной 1946 (речь Черчилля в Фултоне) — 1991 (ГКЧП-развал СССР), которую Запад выиграл техническим нокаутом у СССР.

Читайте: В "ИС" предупредили: Путин готовит Украине новые провокации с оружием

3. Как я писал не один раз ранее, я абсолютно исключаю то, что новая холодная война перерастет в большую горячую войну, третью мировую, большую горячую войну в Украине и т.п. СССР не развязал горячую мировую войну против НАТО, хотя имел военный и экономический потенциал в десятки раз более мощный, чем нынешняя РФ (хотя СССР и вел гибридную войну против Запада — Афганистан, Куба, Юго-восточная Азия, Африка, Средний Восток, международный терроризм, поддержка радикальных и левацких движений в Западной Европе и т.д). Россия способна также на гибридную мировую войну против Запада, которую она и ведет, начиная с 9\11 (условно), но — это жалкая копия того, что делал СССР.

Также не забывайте, что вершина РФ очень финансово и экономически интегрирована в Запад, чего абсолютно не было с СССР, и даже тогда СССР не начал горячую войну против НАТО, ибо шансов победить в ней у СССР было 0,0%.

4. Мы видим повторение истории противостояния Запада с СССР, но в уменьшенной копии. Санкции, Сирия (тогда — Афганистан), война пропаганды (СМИ и соцсети) и гонка вооружений. На новую гонку вооружений у РФ сейчас еще меньше (драматически меньше) финансовых и интеллектуальных ресурсов, следовательно и здесь результат предсказуем и оптимистичен. Гонку вооружений я также рассматриваю в положительном и оптимистическом ключе, ибо, чем сильнее Запад и НАТО, тем меньше шансов у РФ. Не драматизируйте термин «гонка вооружений», как и термин «холодная война».

Читайте: В США умер «первый шпион холодной войны»

5. Важное и принципиальное отличие в том, что Украина в нынешней новой холодной войне находится в противоположном и другом лагере — лагере Запада, лагере Цивилизации и НАТО, лагере Правды, Света и Добра. Поэтому и победа в новой холодной войне будет за нами.

Хорошего всем дня.»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира