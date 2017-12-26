54-летний водитель Виктор Тихонов во время аварии ударился головой
и находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Боткина,
сообщает ТАСС. Жертвами ДТП стали четыре человека Фото: ЕРА По
словам собеседника агентства, у водителя, 54-летнего Виктора
Тихонова, произошло кровоизлияние в мозг, поскольку во время аварии
он ударился головой.Инсайдер уточнил, что мужчина находится в
нейрохирургическом отделении больницы имени Боткина. В справочной
медучреждения подтвердили агентству эту информацию.25
декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В
результате погибли четыре человека, 11
пострадали. Водителя задержали.В МВД РФ заявили, что
рассматриваются две версии инцидента: водитель мог не справиться с
управлением либо же автобус был неисправен.В МИД Украины уточнили,
что украинцев между пострадавших в результате ДТП нет.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира