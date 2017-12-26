54-летний водитель Виктор Тихонов во время аварии ударился головой и находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Боткина, сообщает ТАСС. Жертвами ДТП стали четыре человека Фото: ЕРА По словам собеседника агентства, у водителя, 54-летнего Виктора Тихонова, произошло кровоизлияние в мозг, поскольку во время аварии он ударился головой.Инсайдер уточнил, что мужчина находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Боткина. В справочной медучреждения подтвердили агентству эту информацию.25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате погибли четыре человека, 11 пострадали. Водителя задержали.В МВД РФ заявили, что рассматриваются две версии инцидента: водитель мог не справиться с управлением либо же автобус был неисправен.В МИД Украины уточнили, что украинцев между пострадавших в результате ДТП нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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