Об этом сообщается на официальном сайте королевской семьи Великобритании.

— Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это чувство. В связи с этим пара просит всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок, – говорится в сообщении.

Будущие супруги выбрали семь организаций, которые они хотели бы поддержать. Среди них Ассоциация ВИЧ-инфицированных детей, национальная благотворительная организация помощи бездомным, фонд помощи женщинам Индии, «Маленькие солдаты Скотти», спортивная организация «Уличные игры» и две организации по защите океанов и дикой природы.

Отмечается, что у пары «нет официальных отношений с этими организациями».

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