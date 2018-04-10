Глава "Укравтодора" Слвомир пообещал аварийный ремонт международных дорог до 1 мая, а на национальных и региональных магистралях - к 1 июня. Приводить в порядок популярные трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса могут начать уже в мае.

Как сообщает", об этом заявил глава Министерства инфораструктуры Владимир Омелян, передает .

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена ​​проездность", - заявил он.

Министр также уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте. Ну кто бы сомневался.

"Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года", - пояснил Омелян.

Глава Мининфраструктуры утверждает, что за пять лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до его вступления в . После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов, однако это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов. Омелян называл цифру в 10 миллионов евро за один километр автобана.

Министр также напомнил, что за последние два года в Украине удалось отремонтировать 3000 километров дорог, а в этом году планируется отремонтировать еще более 4000 км автодорог.

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