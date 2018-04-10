Речь шла о пожертвовании на сумму $150 тыс.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который возглавляет расследование относительно вмешательства России в президентские выборы, заинтересовался пожертвованием украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

«В этом году следователи направили судебные запросы в компанию Trump Organization по широкому кругу вопросов, касающихся ведения бизнеса с зарубежными странами. В ответ компания передала документы, где речь шла о пожертвовании на сумму $150 тыс. от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 года на адрес фонда Дональда Трампа в обмен на 20-минутную появление Трампа по видео на конференции в Киеве в том же месяце», — говорится в публикации. , информирует svodka.net.

Речь идет о конференции Ялтинская Европейская Стратегия. Тогда Трамп во время прямого включения раскритиковал политику Барака Обамы.

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«Наш президент не является столь сильным и не делает того, что должен сделать для Украины», — заявил тогда Трамп.

Вклад Пинчука оказался самым большим за весь 2015 год, который фонд получил от посторонних доноров, если не учитывать пожертвования самого Трампа.

Платеж от Пинчука «интересен тем, что он имел место во время избирательной кампании от иностранца, и выглядел как попытка приобрести за деньги фактор влияния», — цитирует издание экс-начальника одного из налоговых подразделений, которое осуществляет надзор за освобождение организаций от налогообложения. Он назвал пожертвование «необычной суммой за слишком короткую речь».

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Мюллер отслеживает все возможные поступления денег в Фонд Трампа, не налогообложения. Он назвал пожертвование «необычной суммой за слишком короткую речь».

Мюллер отслеживает все возможные поступления денег в Фонд Трампа, не только из России. Хотя остается неясным, какие еще платежи находятся в поле его зрения.

По словам нескольких источников, Мюллер запросил у Trump Organization документы, электронные письма и другие сообщения о нескольких россиян, в том числе о тех, чьи имена не были ранее связаны публично с Трампом.

Напомним, команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело относительно российского вмешательства в выборы президента США, допросила двух российских олигархов.

Спецслужбы США обвиняют Россию и лично Путина в организации кампании за вмешательство в выборы президента США с помощью пропаганды и хакерских атак. Владимир Путин и другие представители российской власти категорически отрицают любую причастность к попыткам вмешаться в ход американских выборов.

16 февраля Министерство юстиции США заявило, что США выдвинули обвинения «повару Путина» и сотрудникам «фабрики троллей» во вмешательстве в выборы президента США и политический процесс в стране. Обвинительное заключение против них направлено в суд Вашингтона.

13 граждан России и три российские учреждения обвиняются во вмешательстве в выборы президента США и политический процесс в стране. Обвинительное заключение против них направлено в суд Вашингтона.

Обвинения выдвигаются против компании «Агентство интернет-исследований», более известная как «фабрика троллей», а также против «Конкорд Менеджмент» и «Конкорд Кейтеринг». Все три фирмы принадлежат российскому миллиардеру Евгению Пригожину, которого называют «поваром Путина».

Пригожин также входит в список подозреваемых. Кроме него в списке Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Сергей Полозов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Аслан Джейхун, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Они все являются сотрудниками «фабрики троллей».

Российский миллиардер Евгений Пригожин в свою очередь заявил, что не расстроен тем, что против него в США предъявили обвинения во вмешательстве в выборы президента. «Американцы очень уязвимые люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — сказал он.

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