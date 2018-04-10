В ходе тайного голосования 38 из 39 депутатов совета народных депутатов Кемеровской области проголосовали за кандидатуру экс-губернатора Амана Тулеева на должность спикера. Тулеев был единственным кандидатом Фото: ako.ru Его кандидатуру внес глава фракции "Единая Россия" Сергей Апарин. Голосование было тайным. За избрание на эту должность Тулеева, который был единственным кандидатом, проголосовало 38 из 39 депутатов.25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании тогдашний губернатор области Тулеев извинился перед президентом за пожар.1 апреля он подал в отставку. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.3 апреля Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года, получил мандат совета народных депутатов региона.5 апреля депутаты нижней палаты парламента России от Кемеровской области призвали назначить Тулеева на пост главы совета народных депутатов.9 апреля председатель совета народных депутатов Алексей Синицын досрочно сложил с себя полномочия, чтобы депутаты могли проголосовать за назначение вместо него экс-губернатора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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