Во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77-ти жертв Смоленской катастрофы было обнаружено 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей. Об этом сообщает со ссылкой на РАР.

"Исследование экспертов, работавших во время эксгумаций и судмедэкспертиз жертв Смоленской катастрофы вызывают шок: выявлено 69 фрагментов тел 26-ти человек, которые были в гробах других жертв катастрофы", - заявила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик.

Во время исследований выявлено замену двух тел (замену шести других тел было обнаружено ранее окружной военной прокуратурой - ред.). В гробах и телах погибших обнаруженно много посторонних предметов: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и др.



Кроме того, в исследовании было рассмотрено более 800 образцов, собранных при аутопсии, которая была проведена в России. Исследование проводили в Институте криминалистики в Кракове. Отмечается, что в 90% случаев документация по проведению судмедэкспертиз жертв в Москве содержит грубые ошибки. Например, россияне описывали внутренние органы погибших, которых они в результате хирургических вмешательств при жизни не имели. Также встречаются ошибки во времени оформления экспертизы и в медицинских документах. Кроме того, в случае более 30% погибших судмедэкспертизы в Москве вообще не было проведено.



Эксперты должны будут провести эксгумацию еще семи жертв катастрофы, которая продлится до середины мая этого года.

После проведения 77-эксгумаций уже подготовлено генетические, токсикологические и гистопатологические экспертизы.

А лаборатории в Великобритании, Италии и Северной Ирландии должны провести физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов.

Как сообщал 10 апреля 2010 в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек , между которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.

Подкомиссия по вопросам расследования Смоленской катастрофы при Минобороны Польши уверена, что президентский самолет Ту-154М в Смоленске распался в воздухе.

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