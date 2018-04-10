|Смоленская катастрофа: 26 человек были в гробах других людей
|10.04.2018 08:27
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Во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77-ти жертв Смоленской катастрофы было обнаружено 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей. Об этом сообщает со ссылкой на РАР.
"Исследование экспертов, работавших во время эксгумаций и судмедэкспертиз жертв Смоленской катастрофы вызывают шок: выявлено 69 фрагментов тел 26-ти человек, которые были в гробах других жертв катастрофы", - заявила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик.
Во время исследований выявлено замену двух тел (замену шести
других тел было обнаружено ранее окружной военной прокуратурой -
ред.). В гробах и телах погибших обнаруженно много посторонних
предметов: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и др.
Как сообщал 10 апреля 2010 в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек , между которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.
Подкомиссия по вопросам расследования Смоленской катастрофы при Минобороны Польши уверена, что президентский самолет Ту-154М в Смоленске распался в воздухе.