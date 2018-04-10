На войне страх перед обстрелами, который возникает изначально, очень быстро меняется на страх перед тишиной и гибелью побратимов.

Об этом рассказал украинский военный Владимир Юрков с позывным "Зять" в интервью "", передает

"Когда вдруг становилось тихо, мы слышали, как на той стороне идет тяжелая техника, расставляются по опорным пунктам танки. Затем они ракетницы запускали - подавали свои условные знаки. И начинали бить. Когда это все произошло впервые, я еще не знал, к чему готовиться. Вышел в 4 утра на улицу, а они начали нас дымами забрасывать и из танков долбить. Сильно били", – рассказал "Зять".

По словам бойца, пока они были в Зайцево, артиллерия врага почти не работала.

"Слишком близко мы стояли, и они боялись, что своих же заденут. А вот на Светлодарке было все. Там тоже расстояние - около километра от большинства позиций. Но все же не так близко, как в Зайцево. Со временем перестаешь бояться обстрелов. Навсегда остается только страх, что кто-то из своих погибнет", – подчеркнул Владимир.

Он подчеркнул, что те, кто спокойно воспринимает смерти на фронте, просто не видели, как там умирают.

"Бывает, смерть приходит сразу. А бывает, человек лежит и мучается. И ты понимаешь, что ничего не можешь сделать, а он умоляет о помощи. Я до сих пор помню разведчика из Зайцево. Он как раз вышел из дома, когда неожиданно начался минометный обстрел. Жахнуло рядом - и попало в живот ему, внутренности выворотило. Как он мучился! А пацаны стояли - и смотрели. Потому что ничего не могли сделать. Вот это - страшно. А умереть... Настоящие воины постоянно говорят: я готов к смерти. Не зря же сюда пришел", – резюмировал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира