Из-за реакции президента США Дональда Трампа на обыск у его адвоката Майкла Коэна появились спекуляции, что глава Белого дома может попытаться уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет The Hill. Этот материал можно прочитать и на украинском языке СМИ предполагают, что Трамп может попытаться уволить спецпрокурора Фото: ЕРА Как писали американские СМИ, изъятые во время обыска материалы касаются в том числе платежей Коэна бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.В разговоре с журналистами в присутствии вице-президента Майкла Пенса и советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона Трамп подчеркнул, что "это настоящий позор... нападение на страну в прямом смысле". Как пишет издание, из-за реакции Трампа появились спекуляции, что глава Белого дома может попытаться уволить Мюллера, несмотря на предупреждения конгрессменов от Республиканской и Демократической партии о возникновении конституционного кризиса в таком случае.Президент США назвал Мюллера и его команду "наиболее предвзятой группой людей", указав, что они отказались расследовать дело о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.Мюллер приступил к расследованию возможных связей между российским правительством и штабом нынешнего главы Белого дома в мае 2017 года. Расследование в отношении Клинтон по так называемому почтовому делу – экс-госсекретаря обвиняли в использовании личной почты в служебных целях – ФБР открыло в 2015 году. 28 октября 2016 года, за 11 дней до выборов президента США, бюро возобновило следствие. За два дня до голосования экс-глава ФБР Джеймс Коми в письме американским конгрессменам сообщил, что новое расследование ФБР лишь подтвердило предыдущие выводы и никаких обвинений в адрес Клинтон бюро выдвигать не будет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша что белого трамп дома Теги: мир