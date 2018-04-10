Из-за реакции президента США Дональда Трампа на обыск у его
адвоката Майкла Коэна появились спекуляции, что глава Белого дома
может попытаться уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет The
Hill. Этот материал можно прочитать и на украинском языке СМИ
предполагают, что Трамп может попытаться уволить спецпрокурора
Фото: ЕРА Как писали американские СМИ, изъятые во время обыска
материалы касаются в том числе платежей Коэна бывшей порноактрисе
Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс,
которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.В
разговоре с журналистами в присутствии вице-президента Майкла
Пенса и советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона
Трамп подчеркнул, что "это настоящий позор... нападение на страну в
прямом смысле". Как пишет издание, из-за реакции Трампа
появились спекуляции, что глава Белого дома может попытаться
уволить Мюллера, несмотря на предупреждения конгрессменов от
Республиканской и Демократической партии о возникновении
конституционного кризиса в таком случае.Президент США назвал
Мюллера и его команду "наиболее предвзятой группой людей",
указав, что они отказались расследовать дело о переписке бывшего
госсекретаря США Хиллари Клинтон.Мюллер приступил к
расследованию возможных связей между российским
правительством и штабом нынешнего главы Белого дома в мае 2017
года.
Расследование в отношении Клинтон по так называемому почтовому
делу – экс-госсекретаря обвиняли в использовании личной почты
в служебных целях – ФБР открыло в 2015 году. 28 октября
2016 года, за 11 дней до выборов президента США, бюро возобновило
следствие.
За два дня до голосования экс-глава ФБР Джеймс Коми в письме
американским конгрессменам сообщил, что новое расследование
ФБР лишь подтвердило предыдущие выводы и никаких обвинений в
адрес Клинтон бюро выдвигать не будет.
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