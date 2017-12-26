Компания из ОАЭ должна была предоставить запчасти, но, по данным следствия, ничего не поставляла, и запчасти были предоставлены из существующих запасов "Укроборонпрома"

Об этом пишет журналист Аскольд Крушельницкий в статье для Foreign Policy, передает " Голос Америки ".

В отчете НАБУ по 2017 указано, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на $ 39 млн на поставку запчастей для "Антонова" AN-32 Минобороны Ирака.

"В документе речь идет о расследовании НАБУ деятельности двух чиновников" Укрспецэкспорта ", подразделения концерна, занимающегося экспортом оружия, а также гражданина Индии, проживающий в Киеве и, по сообщениям, передал около $ 6 млн на банковский счет компании Paramount General Trading из ОАЭ" , - говорится в статье.

Компания из ОАЭ должна была предоставить запчасти, но, по данным следствия, ничего не поставляла, и запчасти были предоставлены из существующих запасов "Укроборонпрома".

"Банковские счета были использованы должностными лицами" Укрспецэкспорта "для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения", - пишет издание со ссылкой на НАБУ.

"Отчет НАБУ свидетельствует, что определенные деньги со счета Paramount General Trading переводились в другие компании и на ряд банковских счетов. $ 140 тисяx выплаты были переведены на счет в банк Wells Fargo, который принадлежал компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей "Укрспецэкспорта", - говорится в документах, на которые ссылается журналист.

В отчете также указывается, что эта дочь имела другой счет в банке ABN AMRO в Нидерландах, на который было переведено $ 140 000.

НАБУ подозревает, что деньги переводились и на счета другой дочери руководителя, которая является гражданкой США.

Пресс-секретарь "Укроборонпрома" подчеркнула, что многие из обвинений в коррупции является частью пропаганды в рамках гибридной войны РФ против Украины.

"Полиция и прокуратура расследовала договор на поставку запчастей в Ирак, но компании и чиновники не обнаружили нарушений", - заявила она.

"Большинство из этих обвинений - ложные", - подчеркнул представитель Администрации президента Украины в комментарии изданию.