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В Украине зафиксировали первый случай полиомиелита
25.10.2019 09:21
В Украине зафиксирован первый с 2017 года подтвержденный случай паралитического полиомиелита
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
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