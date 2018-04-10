военный эсминец США Donald Cook находится примерно в 100 км от сирийского порта Тартус, где находится военно-морская база России. Об этом сообщает со ссылкой на Hurriyet.

Судно оснащено 60 ракетами типа Томагавк.

В свою очередь самолеты ВС РФ уже четыре раза пролетали на малой высоте над военным кораблем.

Военно-морской флот США опроверг утверждение, что корабль USS Дональд Кук приближается к сирийским территориальным водам и преследует российские самолеты.

Как сообщал президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с химической атакой в сирийском городе Дума, решение об этом будет вскоре принято.

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