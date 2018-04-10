|Поддержит ли Украина США в борьбе с российским олигархом Дерипаской? — Юрий Бутусов
|10.04.2018 08:39
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Такой вопрос известный журналист, главред издания «Цензор.нет» задал сегодня в Фейсбуке .
Президент США Дональд Трамп ввел санкции против одной из крупнейших российских компаний «Русал», второго в мире производителя алюминия, и его владельца — российского олигарха Олега Дерипаски, который, как выяснилось, выполняет все приказы Путина и российского правительства, с помощью Дерипаски РФ осуществляет вмешательство в политику других государств, информирует svodka.net.
США арестовали все имущество Дерипаски, включая все его счета, активы примерно на 1 миллиард долларов, и даже личный особняк Дерипаски в Вашингтоне стоимостью 15 миллионов долларов.
А проявит ли Украина солидарность с США в деле защиты национальных интересов, и будет ли арестовано имущество Дерипаски в Украине — Николаевский глиноземный завод, который за гроши был «приватизирован» при президенте Кучме?
В конце 2017-го Дерипаска начал операцию прикрытия — и объявил о передаче НГЗ из состава «Русала» в состав другой компании, которая является акционером «Русала» — «Гленкор».
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«Русал» не выполнил инвестиционные обязательства, данные при покупке, не соблюдал требования украинских экологов и уклонялся от уплаты налогов, и передача НГЗ «Гленкору» отнюдь не снимает ответственность за многие годы такого «владения».
Основания для реприватизации есть. И наверняка будут предложения купить завод от нормальных западных инвесторов.
Сам Дерипаска подозревается в США в организации вмешательства в американские выборы, и стало быть представляет не меньшую угрозу в Украине. В 2014-м Путин наградил Дерипаску орденом «Александра Невского».
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Пора проявить характер, выбросить дерипасок и прочую путинскую агентуру из Украины, и тем самым поддержать наших союзников — США в борьбе с российскими олигархами. Война с путинской бандой — это наша общая война.
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