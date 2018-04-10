Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы теряем большие деньги из-за ограничений параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки — десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места. Россия этим умышленно подогревает непростую социальную ситуацию в Мариуполе и Бердянске», — заявил он.

Министр ожидает, что в дальнейшем, как он заявил, «это будет мост, который будет соединять украинский Крым с украинской Кубанью».

По словам Омеляна, министерство инфраструктуры работает вместе с министерством юстиции, готовя международные иски к России относительно незаконного строительства моста.

«Я верю, что взыскания будут. Репарации будут серьезные», — сказал Владимир Омелян.

Издание уточняет, что ранее директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник заявил, что из-за строительства Керченского моста в Мариуполь теперь не смогут пройти 144 судна, с которыми раньше работал порт.

Президент России Владимир Путин, который 14 марта 2018 посещал оккупированный Крым, высказал желание, чтобы мост был готов к лету 2018 года.

О необходимости построить переход из России в Крым через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии полуострова в марте 2014 года.

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