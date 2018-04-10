Из-за схода с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда во Львовской области возникла остановка движения поездов в обоих направлениях, движение осуществляется реверсно по одному пути. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"9 апреля около 9:00 возле железнодорожной станции "Задворье" Бугского района сошли с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда, из которых 1 перевернулся. На участке дороги Львов-Здолбунов возникла остановка движения поездов в обоих направлениях. Движение осуществляется реверсно по одному пути", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 10 апреля восстановительные работы продолжаются, добавили спасатели.

Напомним, масштабная авария произошла на железной дороге во Львовской области.

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