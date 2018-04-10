Ученым нашли новые узоры с помощью спутниковых снимков и беспилотников. Всего было найдено около 50 изображений, между них есть антропоморфные геоглифы, а также те, на которых изображены животные и явления.

Часть геоглиф изображена на плато Пальпа, расположенном в нескольких десятках километров к северу от Наска. Сейчас исследователи устанавливают их точный возраст и происхождение, информирует svodka.net.

Исследователи открыли новые многочисленные изображения и геоглифы на плато Наска, близко Пустыни Сечура в Перу, сообщает National Geographic.

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Новый геоглиф Наска

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Часть геоглиф изображена на плато Пальпа, расположенном в нескольких десятках километров к северу от Наска. Сейчас исследователи устанавливают их точный возраст и происхождение.

Геоглифы Наски находятся на высоком засушливом плато Наска между городами Наска и Пальпа в пустыне Сечура в Перу.

Считается, что эти линии были созданы представителями культуры Наска между 200 годом до н. е. и 700 годом н. е.

Ученые пока точно не знают, для чего древней цивилизации понадобилось выстраивать огромные изображения, различимые только с высоты птичьего полета. Среди популярных теорий есть инопланетяне.

В 2016 году археологи Института методологи экологического анализа предположили, что геоглифы и акведуки являются единой системой.

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