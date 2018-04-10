В центре оккупированного Луганска и в районе Пальмиры (Сирия) стоят одинаковые памятники российским наемникам из ЧВК Вагнера под видом памятника так называемым российским добровольцам. Об этом говорится в исследовании лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета Digital Forensic Research Lab.

Отмечается, что на пьедестале статуи в виде солдата, защищающего ребенка, изображен «вагнеровский крест» — награда, которую посмертно дают ликвидированным в бою наемникам группы Вагнера.

Памятники наемникам «Вагнера» в оккупированном Луганске (слева) и в Сирии (справа)

Памятник вагнеровцам в центре Луганска сооружен не позднее 22 февраля 2018 г.





На пьедестале статуи изображен «вагнеровский крест».



Статуя в Сирии сооружена не позднее января 2018 г.

На так называемой медали есть надпись «За кровь и храбрость», которая также нанесена и на пьедестале.

Также сказано, что памятник в Луганске установлен не позднее 22 февраля 2018 года и является точной копией сирийского варианта с арабской надписью, установленного не позднее января 2018 года.

Оба памятника (в оккупированном Луганске и в Сирии) одинаковые, за исключением надписи на арабском языке на пьедестале статуи в Сирии. Эта надпись гласит «российским добровольцам, которые героически погибли при освобождении сирийских нефтяных полей от ИГИЛ».

Авторы исследования установили, что сирийский памятник вагнеровцам стоит на территории завода Хайян (примерно в 50 км от города Пальмира, Сирия). В материале сказано, что ЧВК «Вагнера», судя по всему, участвовала в боях в этом районе, а их база, вероятно, есть там и до сих пор.

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