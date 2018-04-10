В китайском городе Биньчжоу из-за сильного ветра упала с постамента шеститонная статуя основателя династии Цинь, передает со ссылкой на BBC Украина.

19-метровая фигура императора Цинь Шихуанди, которую установили в 2005 году, упала лицом на землю, в результате чего оно расплющилось.

На фото видно, что статуя была пустой внутри и держалась на металлическом каркасе.

Основатель династии Цинь Шихуанди объединил Китай под своей властью в 221-206 гг. до нашей эры, завоевал все основные китайские провинции.

Как сообщал памятник чабану в Одесской области попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира