|В Китае упала шеститонная статуя императора
|10.04.2018 08:50
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В китайском городе Биньчжоу из-за сильного ветра упала с постамента шеститонная статуя основателя династии Цинь, передает со ссылкой на BBC Украина.
19-метровая фигура императора Цинь Шихуанди, которую установили в 2005 году, упала лицом на землю, в результате чего оно расплющилось.
На фото видно, что статуя была пустой внутри и держалась на металлическом каркасе.
Основатель династии Цинь Шихуанди объединил Китай под своей властью в 221-206 гг. до нашей эры, завоевал все основные китайские провинции.
Как сообщал памятник чабану в Одесской области попал в Книгу рекордов Гиннеса.
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