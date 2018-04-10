Командир батальона боевиков "ДНР" "Восток" Александр Ходаковский проехал на автомобиле с оператором вдоль линии соприкосновения и прокомментировал укрепления, сообщает со ссылкой на "".

Украинская армия почти беспрепятственно может зайти в Донецк, заявляет в своем ролике на сервисе Youtube опальный командир сепаратистского батальона Восток Александр Ходаковский.

На своем видео он показал систему обороны Донецка.

Оператор снимал видео в автомобиле вместе с Ходаковским, двигаясь по Киевскому проспекту Донецка, а затем вдоль Ясиноватского шоссе.

Ходаковский утверждает, что проехал по трассе параллельно с линией соприкосновения, находясь за 1-1,5 км от позиций украинских военных.

На пути к первой позиции Востока Ходаковский показал несколько заброшенных блокпостов, на которых никто не несет службу. По его словам, это не секрет и секретом для , но об этом в "ДНР" предпочитают молчать.

"Единственное, чего не хватает - это красной ленты и ножниц на въезде в город Донецк для того, чтобы враг с парадом сюда зашел. Разделяет нас от противника жидкий цепочку окопов и десятки изнасилованных войной людей, которые не меняются уже на протяжении полугода и которым в течение нескольких месяцев не выделяется ни БК ... никаких противотанковых рвов, никаких сплошных оборонительных позиций здесь нет. Группы окопов, которые выкопаны же бойцами - это все, что отделяет Донецк, отделяет центр города от проникновения противника. Если враг одолеет эту род в полосу, то передвижения противника будет ограничено только скоростью танка ... В центр города они смогут добраться в течение 15-20 минут", - рассказал Ходаковский.

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