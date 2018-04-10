Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая недавно рассмешила сеть странным видом, снова попала в неловкую ситуацию в прямом эфире, рассказав курьезный случай со своим участием.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube, информирует svodka.net.

«А вы знали, что они меня приглашали (в Британию, — прим. «Апострофа»). Год назад я должна была ехать на заседание одной из структур британского парламента. И вы знаете, что именно Борис Джонсон (глава МИД Великобритании, — прим. «Апострофа»), по опять же утечкам в британской прессе, закатил такую истерику. Они не могли отозвать приглашение, они отменили это мероприятие», — сказала она в прямом эфире пропагандистского телеканала «Россия 1».

При этом Захаровой, видимо невдомек, что мероприятие отменили именно из-за ее приезда и это никак не характеризует ее как дипломата РФ с хорошей стороны, а даже наоборот.

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В сети тут же стали насмехаться над чиновницей.

«До нее реально не доперло, что приличные люди готовы отменять события, возвращать деньги (как с той же Нетребко), да хотя приплачивать — только бы не видеть гнусных скрепостанских рож и не слышать их мессианского бреда! Лишняя хромосома — это понятно, но может их там еще и облучают чем-то? Потому что уж больно ядреный эффект)))», — написал на своей странице в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий.

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Пользователи также не стали отставать.

«Похоже, что самым часто употребляемым словом в лексиконе российского МИД стало слово «истерика». Причем не только словом, но и манерой поведения», — пишут они.

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