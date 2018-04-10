По словам источника телеканала Sky News, Юлию Скрипаль должны были выписать 9 апреля, но он не может подтвердить, что это произошло. Источник не подтвердил, покинула ли Скрипаль госпитал Фото: ЕРА По словам инсайдера, Скрипаль должны были выписать вчера, 9 апреля, но он не может подтвердить, что это произошло.Телеканал отмечает, что сегодня ожидается заявление врачей по этому поводу.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.6 апреля стало известно, что состояние Сергея Скрипаля также больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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