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Юлию Скрипаль выписывают из больницы - СМИ
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10.04.2018 08:54
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По словам источника телеканала Sky News, Юлию Скрипаль должны были
выписать 9 апреля, но он не может подтвердить, что это произошло.
Источник не подтвердил, покинула ли Скрипаль госпитал Фото: ЕРА По
словам инсайдера, Скрипаль должны были выписать вчера, 9 апреля, но
он не может подтвердить, что это произошло.Телеканал отмечает, что
сегодня ожидается заявление врачей по этому поводу.66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на
атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ
Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не
разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах
Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин
утверждал, что подобные вещества способны производить около 20
стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в
себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в
больнице начала есть и пить.6 апреля стало известно,
что состояние Сергея Скрипаля также больше не является
критическим.
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