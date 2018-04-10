|Сутки на передовой: 35 вражеских обстрелов, трое украинских военных ранены
|10.04.2018 08:56
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За минувшие сутки оккупационные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь на Донбассе. Трое украинских военных получили ранения.
Об этом сегодня утром, 10 апреля, сообщил пресс-центр штаба АТО, передает информационное агентство УНИАН.
Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы, пулеметы и вооружение БМП возле Широкино, Лебединского, Водяного, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного, Авдеевки, Гнутово, Первомайского, Невельского, Песок, Павлополя, шахты «Бутовка» и Пищевика.
На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Светлодарска, Катериновки и Луганского, говорится в сообщении.
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