Сутки на передовой: 35 вражеских обстрелов, трое украинских военных ранены



За минувшие сутки оккупационные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь на Донбассе. Трое украинских военных получили ранения. Об этом сегодня утром, 10 апреля, сообщил пресс-центр штаба АТО, передает информационное агентство УНИАН. Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы, пулеметы и вооружение БМП возле Широкино, Лебединского, Водяного, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного, Авдеевки, Гнутово, Первомайского, Невельского, Песок, Павлополя, шахты «Бутовка» и Пищевика. На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Светлодарска, Катериновки и Луганского, говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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